Dos mexicanos murieron en terremoto en Colombia

Ciudad de México, México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , confirmó este lunes la muerte de dos ciudadanos mexicanos en el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido la semana pasada en Colombia y aseguró que su Gobierno brinda apoyo a sus familiares.

“Sí, hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con las familias”, informó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana aseveró que familiares de las víctimas viajaron a Colombia con el apoyo de las autoridades mexicanas.

“Incluso las familias se llevaron para allá y se les está dando todo el apoyo”, agregó, sin ofrecer por el momento detalles sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias de sus fallecimientos.

El Gobierno mexicano no ha aclarado si los fallecidos corresponden a la pareja mexicana desaparecida durante la tragedia.

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Mario Alberto Zapata y su esposa, Brenda Eloisa Flores, estaban de vacaciones en Pereira, un municipio del occidente de Colombia, una de las ciudades más afectadas por el terremoto.

Su hija perdió el contacto con ellos y ha recurrido a las redes sociales para obtener información sobre su paradero.

La confirmación ocurre una semana después del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el pasado 10 de agosto el occidente colombiano, con epicentro cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El desastre ha dejado cerca de 290 fallecidos, más de 4,000 heridos y más de un centenar de desaparecidos, mientras continúan las labores entre los escombros en las zonas afectadas, entre ellas Cali y Pereira.