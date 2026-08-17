Venezuela anuncia un plan de formación para trabajadores de la construcción tras sismos

Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes un plan de formación para trabajadores del sector de la construcción, para fortalecer la capacitación técnica en el país tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. De acuerdo a un comunicado de Prensa Presidencial, Rodríguez explicó que la iniciativa busca profesionalizar a plomeros, albañiles, electricistas, herreros y carpinteros, integrándolos posteriormente al plan 'Venezuela Renace' para "contribuir activamente a la recuperación económica y habitacional del país". La ejecución del Programa Nacional de Formación para los Trabajadores de la Construcción estará coordinado por los ministerios de Trabajo, Educación Universitaria y Educación, junto al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y la Vicepresidencia Sectorial de Servicios y Obras Públicas.

La mandataria venezolana señaló que todos los interesados se podrán registrar en el llamado Sistema Patria a partir del próximo 24 de agosto, cuando se cumplirán dos meses del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5. "Podrán ser también postulados por las comunas de su circuito comunal o en los INCES de todo el país podrán hacer la postulación", añadió. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, dijo que la convocatoria estará abierta para todos aquellos profesionales de esta área o para los que "quieran aprender el oficio". El doble terremoto del pasado 24 de junio ha dejado al menos 6.438 fallecidos, casi 18.000 damnificados, 856 edificios afectados y 190 colapsados, según datos oficiales.