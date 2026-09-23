Asociación de prensa de Irán denuncia la desaparición de un fotoperiodista

Teherán, Irán. La Asociación Sindical de Fotógrafos de Prensa de Irán denunció que se desconoce el paradero del fotoperiodista Mayid Saedi 14 días después de su arresto, además de los motivos de la detención o los cargos que se le imputan. "Tras la detención de Mayid Saedi, fotoperiodista profesional y miembro de la Asociación Sindical de Fotógrafos de Prensa de Irán, en su domicilio, han transcurrido ya más de 14 días sin que su familia, allegados y compañeros tengan noticias sobre su situación", informó la asociación en un comunicado recogido este miércoles por la agencia ISNA. El organismo afirmó que se ha puesto en contacto con las autoridades de la Oficina de Prensa del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, que supervisa a los periodistas y fotoperiodistas, para obtener información acerca de la situación de Saedi, sin éxito.

“Hasta el momento no se ha facilitado a su familia ni a la Asociación información clara sobre el organismo que lo ha detenido, el lugar donde se encuentra retenido ni los cargos que se le imputan”, indicó. La asociación afirmó que ese tipo de acciones contra fotoperiodistas “constituyen una vulneración de los derechos y libertades del ejercicio del fotoperiodismo”, y advirtió del “aumento de las presiones y restricciones contra los fotoperiodistas en el ámbito de los medios de comunicación del país”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Saedi fue detenido el 9 de septiembre en su casa, según anunció entonces su hermano MehdiSaedi.