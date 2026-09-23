Muere un obrero al caer del Coliseo de Roma mientras trabajaba para una instalación

Roma, Italia. Un obrero italiano de 22 años falleció anoche tras caer desde una altura aproximada de diez metros en el interior del Coliseo de Roma mientras trabajaba instalando un nuevo sistema de iluminación para el monumento, que este miércoles mantendrá cerrada la parte donde se produjo el accidente.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas dentro del Anfiteatro Flavio, cuando Andrea Moretti, un joven especializado en este tipo de instalaciones, trabajaba con un sistema de arneses de seguridad, pero cayó por razones que aún se investigan.

"Un suceso trágico que nos deja conmocionados y atónitos.«Las pocas palabras que podemos expresar están dedicadas a Andrea, a su familia y a sus seres queridos: extendemos a todos nuestras más sentidas y dolorosas condolencias por la muerte sin sentido de un joven dedicado a su trabajo", declaró el ministro de Cultura, Alessandro Giuli .