El papa pide la responsabilidad de todos para proteger a los migrantes menores de edad

Ciudad del Vaticano. El papa León XIV hizo un llamamiento "a la responsabilidad de todos" para proteger a los migrantes menores de edad que sufren penurias indescriptibles, tras la audiencia general del miércoles celebrada en la plaza de San Pedro.

El papa recordó que el 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Migrante y del Refugiado y por ello dedicó un recuerdo especial "especialmente a los menores que se ven obligados a abandonar su tierra".

"Los niños y los adolescentes son los más vulnerables. A menudo sufren penurias indescriptibles, violencia, torturas, explotación y situaciones traumáticas, y no es raro que pierdan la vida a lo largo de las rutas migratorias", afirmó el pontífice estadounidense.