Tegucigalpa, Honduras. La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) denunció públicamente una serie de robos y actos de sabotaje contra su infraestructura de red externa de cobre y fibra óptica en distintos sectores de Honduras.
A través de un comunicado oficial emitido este lunes 16 de noviembre, la estatal señaló que estos incidentes han aumentado en las semanas recientes y están afectando la continuidad, calidad y disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones que brinda a la población hondureña.
En el documento, Hondutel advirtió que estas acciones delictivas han provocado interrupciones en los servicios que reciben instituciones gubernamentales, empresas privadas y usuarios residenciales, generando inconvenientes y limitando la conectividad en diferentes comunidades del país.
La institución también señaló que los hechos representan pérdidas económicas importantes, debido a los gastos que implica la reposición de materiales, la reparación de la infraestructura dañada y la movilización de personal técnico especializado para atender las incidencias.
"Lo anterior, representa importantes pérdidas económicas para Hondutel y sus usuarios", subrayó la empresa en el comunicado, en el que además alertó sobre las consecuencias que estos actos tienen en su capacidad para invertir en proyectos de fortalecimiento, modernización y expansión de los servicios de telecomunicaciones.
Asimismo, la estatal advirtió que la destrucción de su infraestructura no solamente representa un problema operativo y económico, sino también una amenaza para la seguridad ciudadana y el acceso a servicios esenciales.
Ante esta situación, Hondutel hizo un llamado a la población para colaborar en la protección de la infraestructura de telecomunicaciones y denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la manipulación irregular de postes, cables, armarios de distribución y otros componentes de la red.