Tegucigalpa, Honduras. La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) denunció públicamente una serie de robos y actos de sabotaje contra su infraestructura de red externa de cobre y fibra óptica en distintos sectores de Honduras.

A través de un comunicado oficial emitido este lunes 16 de noviembre, la estatal señaló que estos incidentes han aumentado en las semanas recientes y están afectando la continuidad, calidad y disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones que brinda a la población hondureña.

En el documento, Hondutel advirtió que estas acciones delictivas han provocado interrupciones en los servicios que reciben instituciones gubernamentales, empresas privadas y usuarios residenciales, generando inconvenientes y limitando la conectividad en diferentes comunidades del país.