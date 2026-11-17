La Selección Nacional de Honduras está haciendo bien las cosas en su segundo compromiso amistoso y ya tiene ventaja en el marcador frente a Kuwait. La H ha mostrado una mejor versión futbolística, con mayor intensidad, movilidad y buenas conexiones en ataque.
El premio llegó al minuto 21, cuando Edwin Rodríguez sacó de su repertorio un pase exquisito para habilitar a Joseph Rosales. El lateral izquierdo se proyectó con decisión, ingresó hasta el área rival y definió de zurda con un potente remate para firmar el 1-0.
Este es el segundo amistoso de la H en la presente fecha FIFA, una nueva oportunidad para que el equipo siga creciendo, encuentre funcionamiento y consolide sus piezas de cara a los próximos desafíos.
Por ahora, Honduras gana bien ante Kuwait y deja señales positivas con un fútbol más dinámico y una sociedad que empieza a dar resultados: Edwin Rodríguez asistiendo y Joseph Rosales definiendo.
La Bicolor ya lo gana 2-0, Dereck Moncada amplió el marcador a los 38 minutos.