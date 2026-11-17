Singaur.

La Selección de Brasil cerró el año futbolístico con una goleada contundente. La Canarinha no tuvo piedad de Singapur y se impuso por un escandaloso 7-0 este martes 17 de noviembre de 2026, en un partido amistoso internacional disputado en el Estadio Nacional de Singapur. El gran protagonista de la jornada fue Vinícius Júnior, quien firmó un triplete en la primera mitad y lideró una exhibición ofensiva del pentacampeón mundial. El conjunto brasileño necesitaba una respuesta después de la dolorosa derrota por 3-2 ante Japón en su anterior presentación. Y el equipo dirigido por Carlo Ancelotti reaccionó de la mejor manera posible: con contundencia, velocidad y una demostración de superioridad que dejó sin respuestas al combinado asiático. Desde los primeros minutos, Brasil impuso sus condiciones, dominó la posesión y encontró espacios para hacer daño. Singapur intentó resistir ante el poderío ofensivo de su rival, pero la calidad individual de los brasileños terminó marcando una diferencia abismal entre ambas selecciones.

SHOW DE VINI

Vinicius abrió el marcador al minuto 9 y comenzó a encaminar una victoria que rápidamente tomó tintes de paliza. Su velocidad y capacidad para encontrar espacios se convirtieron en un auténtico dolor de cabeza para la defensa local. Poco después, el atacante brasileño volvió a aparecer para ampliar la ventaja y, al minuto 21, completó su triplete con el tercer tanto de la Canarinha. En apenas 21 minutos, el delantero dejó prácticamente sentenciado el compromiso y confirmó su enorme influencia en el ataque de la selección sudamericana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Con el marcador a su favor, Brasil no bajó el ritmo. La presión alta, las combinaciones rápidas y la facilidad para superar las líneas defensivas de Singapur permitieron que los visitantes continuaran generando peligro. Endrick se sumó a la fiesta goleadora al minuto 34, con un remate desde fuera del área que amplió la diferencia a 4-0 antes del descanso. La Canarinha se marchó al vestuario con una ventaja aplastante y la sensación de tener el encuentro completamente bajo control. En el complemento, la selección brasileña mantuvo su ambición ofensiva y no permitió que Singapur encontrara la manera de meterse nuevamente en el partido. Apenas cinco minutos después de la reanudación, Estêvão apareció para marcar el quinto tanto y ampliar todavía más la diferencia en el marcador. El joven atacante aprovechó una acción ofensiva para castigar a la defensa asiática, que comenzaba a sufrir las consecuencias del desgaste y de la presión constante de los sudamericanos. Con el 5-0, el encuentro se convirtió en una auténtica exhibición de Brasil, que encontró espacios para seguir atacando.

La goleada continuó al minuto 64, cuando Rayan aprovechó una asistencia de Allan para superar al guardameta rival y establecer el sexto tanto. Brasil seguía demostrando su capacidad para generar peligro incluso cuando Singapur intentaba adelantar sus líneas. El propio Allan se encargó de cerrar la cuenta con el séptimo gol, culminando una actuación convincente del combinado brasileño. El marcador final de 7-0 reflejó la superioridad de la Canarinha durante buena parte del encuentro. La victoria tuvo un significado especial para el conjunto sudamericano, que llegaba golpeado después de perder 3-2 frente a Japón. En aquel encuentro, Vinícius Júnior también había marcado dos goles, aunque sus anotaciones no fueron suficientes para evitar la derrota. Ante Singapur, Brasil encontró la contundencia que necesitaba y se despidió de 2026 con una presentación ofensiva de alto nivel. El resultado representó, además, su victoria más amplia desde el 8-0 conseguido frente a China en septiembre de 2012, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol. Para Carlo Ancelotti, el amistoso también permitió observar el rendimiento de varias piezas ofensivas y dar minutos a futbolistas que buscan consolidarse en el proyecto de la selección. La actuación de Vinícius, Endrick y Estêvão dejó una imagen positiva en el cierre del calendario internacional.

FICHA TÉCNICA:

0 - Singapur: Mahbub (Buhari, min 58); Stewart, Harun (Suhaimi, min. 58), Mahler (Tan, min. 70), Baharudin; Shahiran, Nakamura; Song Ui-Young (Syahin, min 70), Harhys Stewart, Zulkifi (Kweh, min. 58); Fandi (Anuar, min. 70). 7 - Brasil: Lucas Perri; Vanderson, Jonathan Jesus (Arthur Díaz, min. 70), Gabriel Magalhaes (Vitor Reis, min. 59), Douglas Santos; Bruno Guimaraes (Marlon Gomes, min. 59), Joao Gomes (Gabriel Bontempo, min, 59), Rayan (Andre Luiz, min. 80); Estevao (Alisson, min. 70), Endrick y Vini Júnior (Allan, min. 59).