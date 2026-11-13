Costa Rica naufraga ante la Ecuador de Marcelo Gallardo que suma su primer triunfo

Quito, Ecuador.

Ecuador derrotó este viernes por 2-0 a Costa Rica en un partido amistoso de la fecha FIFA disputado en Quito en el que el argentino Marcelo Gallardo consiguió su primer triunfo como seleccionador desde que asumió el cargo en la 'Tri'.

Durante los primeros minutos, Ecuador y Costa Rica presionaron con el objetivo de asumir el control del balón, aunque el equipo centroamericano lo recuperaba con mayor rapidez y generaba más llegadas al arco defendido por Hernán Galíndez.

A Ecuador le costaba salir de su campo y encontrar respuestas ante la presión y la intensidad de su rival. Sin embargo, el equipo del 'Muñeco' Gallardo comenzó a ganar terreno a medida que avanzaba el primer tiempo y consiguió acercarse con mayor frecuencia al arco costarricense.

El primer gol llegó en el minuto 21, cuando Piero Hincapié envió un pase al área que Jordy Caicedo controló antes de superar al portero Patrick Sequeira y enviar el balón al fondo de la red con un remate cruzado.