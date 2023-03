Congreso Nacional no actualiza su portal de transparencia desde hace dos meses

En esta ocasión en particular, nos centraremos en la rama legislativa de los Poderes del Estado , es decir, en el Congreso Nacional , institución que mantiene una deuda en cuestiones de transparencia por dos motivos destacables: por una parte, y en esto no difiere mucho de otras instituciones públicas, el legislativo parece tener problemas para mantener al día la información que publica en su portal de Transparencia, incumpliendo los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y por otra parte, tampoco aparece publicada la información relacionada con las votaciones de los diputados y su asistencia a las sesiones legislativas, pese al compromiso de las autoridades legislativas de fortalecer la transparencia.

Entre los motivos que provocan el rezago, Ardón menciona la rotación de personal en las oficinas de transparencia de las diferentes instituciones, en donde los oficiales de transparencia son reemplazados por otros y dicha transición ralentiza los procesos de publicación de la información.

Para complicar las cosas, la funcionaria añade que los nuevos oficiales de información pública (OIM) “tienen que pasar por un proceso de certificación que lo damos en el (IAIP). La información no se carga solo por cargarla. Hay que saber qué información va en cada apartado, hay que saber utilizar los formatos y cómo van los enlaces porque hay hipervínculos que nos tienen que llevar a las otras instituciones donde se hacen otros procedimientos”.En otros casos el problema viene de más atrás.

“Si a veces un servidor público de equis institución no está, no hay quién firme los reportes, entonces por eso no la cargan, porque no se puede ir el archivo sin firma, sin sello y sin nombre de la persona que genera la información”, puntualiza Ardón.