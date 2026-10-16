Trump dice que no usará bombas nucleares o tropas sobre Irán

Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no usará armas nucleares en Irán, pero no descarta atacar con la llamada “Madre de todas las bombas” (MOAB), el mayor misil no nuclear del arsenal del Pentágono conocido.

En entrevista anoche con el canal conservador Newsmax, Trump negó también que tenga previsto desplegar tropas sobre el terreno en Irán, algo que podría arrastrar a Estados Unidos a un conflicto mucho más impredecible y arriesgado en Oriente Medio.

“No voy a usar (poder) nuclear. No tenemos por qué hacerlo”, aseguró Trump en la entrevista, después de que CNN revelara el jueves que la Casa Blanca tiene previsto lanzar su mayor proyectil no nuclear contra Irán tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre.