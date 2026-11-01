Doble asesinato estremece al sector de Los Linderos, Comayagua

Comayagua, Honduras. Un nuevo hecho violento sacudió este domingo al departamento de Comayagua, donde dos jóvenes fueron asesinados en el sector de Los Linderos, específicamente en la calle que conduce hacia Cañas, en el área de El Portillo de las Moras.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Yordin Hernández y Abraham Fúnez, cuyos cuerpos quedaron tendidos sobre la vía principal, de acuerdo con los reportes iniciales del suceso.

El hallazgo generó preocupación y consternación entre los habitantes de la zona, quienes se encontraron con la escena del doble crimen y lamentaron la muerte de ambos jóvenes.