Doble asesinato estremece al sector de Los Linderos, Comayagua

Comayagua, Honduras. Un nuevo hecho violento sacudió este domingo al departamento de Comayagua, donde dos jóvenes fueron asesinados en el sector de Los Linderos, específicamente en la calle que conduce hacia Cañas, en el área de El Portillo de las Moras.
Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Yordin Hernández y Abraham Fúnez, cuyos cuerpos quedaron tendidos sobre la vía principal, de acuerdo con los reportes iniciales del suceso.
El hallazgo generó preocupación y consternación entre los habitantes de la zona, quienes se encontraron con la escena del doble crimen y lamentaron la muerte de ambos jóvenes.
Tras conocerse lo ocurrido, elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar el área y resguardar la escena, mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.
Posteriormente, personal de Medicina Forense llegó al sitio para realizar el levantamiento cadavérico y los procedimientos legales establecidos en este tipo de casos.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre cómo se produjo el ataque, ni han establecido públicamente las circunstancias en que ambos jóvenes perdieron la vida.
Tampoco se ha informado sobre posibles sospechosos, detenciones o el móvil que habría originado este doble homicidio, por lo que las investigaciones deberán esclarecer lo ocurrido.
El crimen ha provocado pesar entre familiares, amigos y residentes de Los Linderos, quienes lamentan la muerte de Hernández y Fúnez y esperan que las autoridades puedan identificar a los responsables.