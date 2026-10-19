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Matan a balazos a dos jóvenes en Valle de Ángeles; madre resultó gravemente herida

La madre de una de las víctimas resultó gravemente herida

Matan a balazos a dos jóvenes en Valle de Ángeles; madre resultó gravemente herida

Investigadores policiales llegaron al sitio en el que ocurrió el ataque, aunque no han dado un informe aún.

Fotografía: cortesía

Valle de Ángeles, Francisco Morazán. Dos jóvenes murieron y una mujer resultó gravemente herida en un hecho violento registrado dentro de una vivienda en Valle de Ángeles, Francisco Morazán.

La información preliminar señala la participación de un hombre encapuchado, aunque todavía no se han precisado todos los detalles sobre cómo ocurrió la agresión.

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Una de las víctimas fue identificada como Cristopher Francisco Amador Valladares, de 20 años. El segundo joven tenía 19 años, pero su nombre no había sido divulgado hasta el momento.

La madre de uno de los muchachos también resultó herida en el incidente y fue trasladada a un centro asistencial. Según los reportes disponibles, su estado de salud es delicado.

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Por ahora, no se han establecido públicamente las circunstancias exactas del ataque ni se ha informado sobre la identidad o la ubicación del presunto responsable.

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Redacción La Prensa
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