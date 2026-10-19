Matan a balazos a dos jóvenes en Valle de Ángeles; madre resultó gravemente herida

Valle de Ángeles, Francisco Morazán. Dos jóvenes murieron y una mujer resultó gravemente herida en un hecho violento registrado dentro de una vivienda en Valle de Ángeles, Francisco Morazán. La información preliminar señala la participación de un hombre encapuchado, aunque todavía no se han precisado todos los detalles sobre cómo ocurrió la agresión.

Una de las víctimas fue identificada como Cristopher Francisco Amador Valladares, de 20 años. El segundo joven tenía 19 años, pero su nombre no había sido divulgado hasta el momento. La madre de uno de los muchachos también resultó herida en el incidente y fue trasladada a un centro asistencial. Según los reportes disponibles, su estado de salud es delicado.