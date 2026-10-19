Lunes lluvioso en varias zonas de Honduras

San Pedro Sula. Las condiciones atmosféricas seguirán inestables en Honduras, donde se prevén precipitaciones de diferente intensidad en la mayoría de las regiones, debido a la influencia de una vaguada en superficie, según el pronóstico meteorológico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco). El reporte contempla lluvias y chubascos dispersos, principalmente débiles y moderados, aunque en algunos sectores podrían alcanzar intensidad fuerte. Las precipitaciones también podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas aisladas, por lo que se recomienda mantener precauciones ante los cambios en el tiempo.

En cuanto a las temperaturas, el sur del país registrará los valores más elevados, con una máxima de 33 grados Celsius y una mínima de 24. En el norte y el occidente se esperan máximas de 29 grados, con mínimas de 24 y 21 grados, respectivamente, informó Copeco. Para la zona oriental se pronostican temperaturas entre los 22 y los 29 grados, mientras que en la región central el termómetro oscilará entre los 22 y los 28 grados. En Islas de la Bahía y el resto de la región insular, los valores se situarán entre los 24 y los 28 grados.