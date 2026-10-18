Un supuesto triángulo amoroso y celos: la pista detrás del crimen de Yeni Rivera

Los celos y una supuesta relación sentimental figuran entre las principales hipótesis que investigan las autoridades por el asesinato de Yeni Elizabeth Rivera Guzmán, de 20 años, ocurrido en el municipio de Sabá, departamento de Colón.
La sospechosa capturada fue identificada como Gabriela Castañeda, de 26 años, quien fue capturada el 17 de octubre en la colonia La Cholomeña, lugar de donde es originaria y donde reside, según el informe preliminar de la Policía Nacional.
De acuerdo con las primeras investigaciones, Gabriela Castañeda habría planificado el asesinato de Yeni Rivera Guzmán y presuntamente contratado a dos hombres para que ejecutaran el ataque.
El asesinato de Yeni Rivera ocurrió en su propia vivienda, situada en la aldea Santa Ana, en el municipio de Sabá, Colón. El caso mantiene abiertas varias diligencias policiales.
Una de las principales líneas de investigación apunta a un posible móvil pasional. Según las pesquisas preliminares, Yeni Rivera Guzmán habría mantenido una relación sentimental con el esposo de una amiga de la sospechosa, situación que presuntamente habría provocado conflictos.
La hipótesis policial sostiene que Gabriela Castañeda se habría enterado de esa relación y habría considerado que afectaba a su allegada. A partir de esa situación, la mujer presuntamente habría organizado el ataque contra la joven, aunque las autoridades todavía deben esclarecer los detalles y confirmar los motivos del asesinato.
Al referirse a esta línea investigativa, el comisionado Marvin Vieda Carrasco afirmó: “Hasta ahorita todos los elementos nos dicen que es un motivo pasional”.
Sin embargo, el supuesto móvil pasional continúa bajo investigación y no debe considerarse una causa plenamente establecida. Las autoridades deberán determinar si los celos y la presunta relación sentimental tuvieron una conexión directa con el asesinato de Rivera Guzmán.
Después de su captura, Castañeda fue trasladada a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones, donde los agentes continúan con las diligencias para documentar su presunta participación en la planificación del crimen. Posteriormente, será puesta a disposición del Ministerio Público para que se proceda conforme a ley.
Hasta el momento, la información policial no precisa si los dos hombres que habrían sido contratados para ejecutar el asesinato ya fueron identificados o detenidos. Su posible participación forma parte de los aspectos que las autoridades buscan esclarecer durante el desarrollo de las investigaciones.
El caso continúa bajo investigación para determinar cómo se planificó el asesinato de Yeni Elizabeth Rivera Guzmán.
La detención estuvo a cargo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), como parte de las diligencias para esclarecer la muerte de la joven.