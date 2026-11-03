Capturan a dos presuntos cabecillas de la 18 en La Ceiba

Los arrestados son Diego Alessandro Portillo Cantor, de 23 años, conocido como "Baby Face" o "Cara de Niño", y Anthony Javier Duarte Martínez, de 26, quien utiliza el alias de "El Inframundo".

La Ceiba, Atlántida. Dos hombres fueron detenidos en la colonia Las Mercedes, en La Ceiba, Atlántida, durante una operación policial en la que las autoridades los identificaron como presuntos integrantes de la pandilla 18.

De acuerdo con las investigaciones de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet), Portillo Cantor tendría aproximadamente un año de pertenecer a la estructura criminal. Los agentes le atribuyen el rango de "paisa" y la supuesta responsabilidad de comercializar y distribuir drogas.

En el caso de Duarte Martínez, las autoridades sostienen que llevaría seis años dentro de la pandilla y que también tendría el rango de "paisa", con funciones relacionadas con la venta de estupefacientes en el sector.

El segundo detenido registra tres arrestos anteriores, según el informe policial: uno en diciembre de 2024 por una acusación de tráfico de drogas; otro en marzo de 2025 por el mismo delito, y un tercero en agosto de este año por supuesta posesión ilícita de drogas y portación ilegal de un arma de fuego de uso permitido.