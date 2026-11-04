Autorizan instalar primera estación terrestre de Starlink en Honduras

Tegucigalpa. Una infraestructura de Starlink comenzará a desarrollarse en Honduras luego de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) autorizara la instalación de la primera estación terrena de esta compañía en Centroamérica. El proyecto contempla una inversión inicial de 10 millones de dólares y tiene como objetivo ampliar la capacidad del servicio de internet satelital, con especial atención a las comunidades rurales y sectores de difícil acceso.

Según las proyecciones de la empresa, alrededor de 172,000 hondureños podrían beneficiarse de esta infraestructura, que permitirá mejorar la velocidad de conexión y reducir los tiempos de respuesta del servicio. La instalación también tendría un impacto económico para el país. Las estimaciones apuntan a una contribución anual de aproximadamente 17 millones de lempiras, como resultado de las operaciones asociadas a esta inversión.

Mejorar conexión

La estación permitirá fortalecer la capacidad de transmisión de datos de Starlink en el territorio nacional. Una de las ventajas previstas es la reducción de la latencia, es decir, el tiempo que tarda la información en viajar entre el usuario y la red. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Esto podría facilitar el uso de plataformas educativas, herramientas de trabajo digital y servicios que requieren conexiones más estables, además de abrir oportunidades para pequeños negocios en localidades con cobertura limitada. Otro de los beneficios señalados está relacionado con la atención de emergencias. La conectividad satelital puede servir como una alternativa de comunicación cuando las redes terrestres sufren daños o interrupciones por fenómenos naturales.