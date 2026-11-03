UPNFM-SPS presenta carreras universitarias a futuros bachilleres

San Pedro Sula, Honduras.- El Centro Universitario Regional de San Pedro Sula (CURSPS), de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), desarrolló una Feria Pedagógica para presentar su oferta académica correspondiente al primer período académico (I PAC) de 2027.

La actividad se realizó el viernes 30 de octubre y contó con la participación de estudiantes de último año del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (INTAE), quienes conocieron las diferentes opciones de formación universitaria disponibles en el centro regional.

Durante la jornada, los jóvenes recorrieron varios stands informativos instalados por jefes de secciones académicas, docentes y estudiantes universitarios, quienes compartieron información sobre las carreras, sus áreas de formación y las oportunidades que ofrece la institución.