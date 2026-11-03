Educación dedicará promoción 2026 a obispo fallecido Teodoro Gómez

En el comunicado, la institución establece que durante noviembre las actividades académicas deberán desarrollarse conforme a los lineamientos de cierre de año escolar enviados previamente. Asimismo, confirmó que el nombre oficial de la promoción será " Obispo Teodoro Gómez " .

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Educación instruyó a los centros educativos del país a nombrar la promoción 2026 en honor al obispo Teodoro Gómez Rivera, además de establecer lineamientos para el cierre del año lectivo y reforzar las metas de matrícula para 2027.

La Secretaría también hizo un llamado a los padres de familia y encargados para que acompañen a los estudiantes durante la etapa final del período académico y los apoyen en la preparación para las últimas evaluaciones. Recordó que este año los alumnos tendrán una sola oportunidad para recuperar las asignaturas reprobadas.

Monseñor Teodoro Gómez Rivera fue un obispo hondureño que estuvo al frente de la Diócesis de Choluteca y se convirtió en el primer religioso nacido en esa jurisdicción en asumir su conducción.

Nació el 7 de mayo de 1963 en la comunidad de El Banquito, departamento de Choluteca, y dedicó gran parte de su vida al servicio de la Iglesia católica en Honduras.

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Gómez fue ordenado sacerdote el 27 de enero de 1996, después de realizar sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Tegucigalpa. Posteriormente obtuvo una licenciatura en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma.

Durante su trayectoria desempeñó diferentes responsabilidades pastorales, entre ellas vicario parroquial en Nacaome, formador de seminaristas, párroco de San Pablo y rector del Instituto Santa María Goretti, en Choluteca.

En noviembre de 2020, el papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de Tegucigalpa y recibió la ordenación episcopal en mayo de 2021. Dos años después, el 26 de enero de 2023, fue designado obispo de Choluteca, diócesis de la que tomó posesión el 15 de abril de ese mismo año. Su nombramiento puso fin a casi seis décadas de liderazgo de obispos de origen canadiense en esa jurisdicción eclesiástica.

El religioso falleció el pasado 28 de septiembre de 2026, a los 63 años, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, cuando realizaba una escala durante su viaje hacia Roma. Su destino era el Vaticano, donde tenía previsto participar en la Visita Ad Limina Apostolorum, un encuentro en el que los obispos presentan al papa León XIV un informe sobre la situación de sus respectivas diócesis.

Su muerte ocurrió antes de que pudiera completar los trámites migratorios para continuar hacia Italia. Debido a que el fallecimiento fue repentino, inicialmente las autoridades españolas realizaron los procedimientos forenses correspondientes para determinar las circunstancias del deceso. Posteriormente, ACI Prensa confirmó que la causa fue un paro respiratorio, información que también fue incorporada en una publicación de LA PRENSA sobre las honras fúnebres del obispo.

Sus restos fueron repatriados a Honduras y trasladados a Choluteca, donde sacerdotes, familiares y cientos de feligreses participaron en las ceremonias de despedida. El 8 de octubre de 2026 recibió cristiana sepultura en una cripta de la Catedral Inmaculada Concepción de Choluteca.