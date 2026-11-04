Diunsa celebra sus 50 años con el concierto de Manu Martínez y una década de “Wendeti Nagaira”

San Pedro Sula.

El talento hondureño será el protagonista central en la conmemoración del 50 aniversario de Diunsa, empresa que continúa generando espacios que impulsan y reconocen el arte autóctono. En el marco de esta importante festividad, la compañía anunció la presentación de “Wendeti Nagaira, 10 años”, un espectáculo en vivo a cargo del reconocido músico Manu Martínez. La velada musical se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre a las 7:00 p. m. en las instalaciones del Teatro José Francisco Saybe de San Pedro Sula. Esta cita artística marcará una década completa desde el lanzamiento de una pieza musical que consolidó un vínculo entrañable entre el intérprete y el público nacional. La función no solo simboliza un hito en la carrera del compositor, sino que también brindará una plataforma idónea para que los asistentes disfruten de la música tradicional y reafirmen su orgullo por la riqueza cultural de Honduras.

Desde la perspectiva corporativa, sumar este recital a los festejos de sus cinco décadas responde a la visión de seguir cerca de los hogares del país mediante manifestaciones culturales. Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa, destacó que estos 50 años han sido construidos hombro a hombro con las familias hondureñas y que el aniversario es la excusa perfecta para exaltar las expresiones que unen a la sociedad. Por su parte, Manu Martínez manifestó un profundo entusiasmo ante la oportunidad de reencontrarse con la audiencia en un escenario tan representativo del norte del país. El compositor remarcó que festejar los diez años de “Wendeti Nagaira” bajo el cobijo del aniversario de la empresa representa una enorme alegría, al tratarse de un tema clave dentro de su desarrollo creativo e identidad sonora.