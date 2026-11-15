“La nueva Yalta”: la reunión entre Putin, Trump y Xi que inquieta a Europa

Moscú. Los preparativos de la cumbre de la APEC se han visto eclipsados por una más que posible reunión entre los líderes de EE.UU., China y Rusia que los medios han llamado “la nueva Yalta”, en alusión a la conferencia que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y en la que las grandes potencias que derrotaron a Alemania se repartieron zonas de influencia en el mundo. A diferencia de entonces —cuando el primer ministro británico, Winston Churchill, viajó a la península de Crimea—, no habrá participación europea, lo que inquieta sobremanera a Bruselas y a los ucranianos, que temen que en la ciudad china de Shenzhen se decida a sus espaldas el futuro del continente.

Putin no es Stalin

Todos los analistas coinciden en que el presidente ruso, Vladímir Putin, es el más interesado en la cita con el estadounidense Donald Trump y el chino Xi Jinping, ya que es lo que el jefe del Kremlin se proponía desde que llegó al poder en 1999: devolver a Rusia al lugar que, en su opinión, le corresponde en la arena internacional. “Sabemos que Trump quiere plantear la cuestión del desarme nuclear (...) También pueden hablar de Oriente Medio y Ucrania (...) Hay que saludar dichos encuentros. Cuanto más se reúnan los líderes mundiales y regionales, mejor”, comentó a EFE el ruso Alexéi Gromiko, director del Instituto de Europa. Mientras, a los chinos, que preferirían hablar de Irán y del bloqueo del estrecho de Ormuz, Yalta no les trae buenos recuerdos, ya que significó el control ruso de Manchuria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Lo que ocurre es que Rusia no es la Unión Soviética, ni Putin es Iósif Stalin, el anfitrión de la Conferencia de Yalta de febrero de 1945. Entonces, la URSS había expulsado a las tropas nazis de su territorio y el Ejército Rojo se aprestaba a liberar Europa del Este y tomar Berlín.

Rusia ha mejorado sus posiciones desde la desintegración soviética en 1991, pero justo ahora no es una potencia vencedora, ya que no ha sido capaz de derrotar en casi cinco años a la vecina Ucrania. Además, aunque conserva el arsenal nuclear, carece de la influencia en el mundo de la Unión Soviética, por lo que está muy lejos de poder imponer sus condiciones a Washington y Pekín. “No será otra Yalta. No son líderes tan influyentes. La situación es otra. No creo que sean capaces de decidir nada. Será un encuentro simbólico, nada más”, comentó a EFE Andréi Kolésnikov, columnista del periódico Nóvaya Gazeta. Recordó que “en Yalta se decidió el destino del mundo. Esta es otra historia. Estos líderes no son dignos de compararse ni siquiera con Stalin”, aseguró. Y Trump, que llega como el gran derrotado en las elecciones, tampoco está a la altura del entonces líder estadounidense, Franklin D. Roosevelt.

Un nuevo orden mundial

Putin, al que sus críticos acusan de revanchismo histórico, quiere un orden multipolar que cierre definitivamente el capítulo de la Guerra Fría -nunca se firmó una paz y Rusia no admite la victoria de EE.UU.- por lo que se necesita un nuevo consenso mundial. Los manuales de historia de las escuelas rusas dicen que en Yalta se abordó “la construcción del orden mundial de la posguerra” y “se acordaron las condiciones de la capitulación irrevocable de Alemania, su ocupación y desmilitarización”.

Ahí es donde el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, enfrentado tanto a Putin como a Trump, tiene grandes reticencias. Al contrario que Alemania, Kiev no está perdiendo la guerra, por lo que no piensa capitular. “No queremos tener una Yalta 2 (...) No estamos listos para tal formato. No queremos ser divididos por Rusia”, dijo a la CNN. Además, en Yalta se tomó la decisión de fundar la ONU. Rusia defiende el papel de Naciones Unidas y el derecho de veto, y aboga por el ingreso en el Consejo de Seguridad de representantes de lo que llama ‘mayoría mundial’ -Brasil e India-, pero no de lo que considera potencias ‘decadentes’, como Alemania o Japón.

Reparto de zonas de influencia