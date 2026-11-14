Obras de cableado causan caos aéreo en EEUU: 5.500 vuelos cancelados este sábado

Nueva York, Estados Unidos. Las autoridades de Estados Unidos divulgaron este sábado que la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas originó la suspensión total de despegues en la víspera, que sigue causando caos en los aeropuertos. Las cuatro horas que duró la medida inusual, aplicada solo tres veces este siglo, continuaron hoy afectando a millas de pasajeros en todo el país, con más de 5.500 vuelos cancelados y 6.900 retrasados ​​hasta las 17:30 hora local (22:30 GMT), según el sitio de rastreo FlightAware. El secretario de Transporte, Sean Duffy, aseguró este sábado que no cree "en absoluto" que se haya tratado de un ciberataque y en su lugar apuntó a fallos en un sistema aéreo que calificó de obsoleto.

Duffy explicó que el problema se originó cuando un contratista de la compañía L3Harris, que proporciona servicios a la Administración Federal de Aviación (FAA), realizó un mantenimiento de rutina para sustituir el antiguo cableado de cobre por fibra óptica, lo que provocó una saturación en el sistema de control de tráfico aéreo. "Estamos tratando de determinar si hubo incompetencia, es decir, si se trató de un error humano o de un fallo en la instalación por parte de L3Harris, o si instalaron un rúter defectuoso", añadió el secretario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

L3Harris, el principal proveedor del sistema de control de tráfico aéreo de EE.UU., dijo que colabora en la investigación, que ha estado "modernizando la infraestructura de comunicaciones que sustenta el Sistema Nacional del Espacio Aéreo en estrecha coordinación con la FAA" y que la mayor parte de esa labor se ha completado. Por su parte, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, descartó hoy que el problema está relacionado con un nuevo sistema de inteligencia artificial que la FAA ha implementado en los últimos meses para ayudar a gestionar condiciones meteorológicas y trayectorias de vuelo.

Bedford dijo prever hasta 5.000 cancelaciones de los 41.000 vuelos programados para este sábado, cifra que se había superado por la tarde, y confió en "recuperar plenamente las operaciones mañana domingo". El Departamento de Transporte ha pedido al Congreso 30.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea, y Duffy aseguró a la prensa que el presidente, Donald Trump, está dispuesto a trabajar en el asunto con los demócratas, que asumirán el control del Congreso en enero. Según una fuente de la Casa Blanca, Trump está recibiendo informes continuos sobre la situación, pero de momento no se ha pronunciado sobre el tema pese a llevar toda la jornada publicando mensajes en su red social.