  1. Inicio
  2. · Honduras

Puerto Cortés bajo vigilancia por inundaciones tras 12 horas de lluvia

Las lluvias dejaron hasta 10 pulgadas de agua en sectores de Puerto Cortés. Bomberos mantienen vigilancia preventiva ante el riesgo de inundaciones

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 17:08 -
  • Eunice Martínez
Puerto Cortés bajo vigilancia por inundaciones tras 12 horas de lluvia

Bomberos mantienen vigilancia preventiva en zonas vulnerables de Puerto Cortés, donde las lluvias dejaron acumulaciones de hasta 10 pulgadas de agua en algunos sectores.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. El Cuerpo de Bomberos mantiene labores de supervisión y monitoreo preventivo en sectores vulnerables de Puerto Cortés, donde las lluvias registradas durante las últimas 12 horas dejaron acumulaciones de agua y el desbordamiento del cauce del macrocanal hacia la vía pública.

Durante los recorridos, el personal bomberil reportó aproximadamente 10 pulgadas de agua en el callejón Nelly Brocato; seis pulgadas en el callejón El Tanque, en el barrio El Porvenir; y cuatro pulgadas en la segunda avenida del barrio Campo Rojo, a la altura del hidrante de Aldesa.

En el barrio San Ramón, las acumulaciones oscilaron entre tres y ocho pulgadas. En ese sector también se observó la salida del cauce del macrocanal hacia la vía pública. En los demás lugares supervisados no se reportó acumulación de agua.

Alex Estévez, subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en la región noroccidental, informó que las zonas vulnerables continúan bajo vigilancia preventiva, pese a que las condiciones climáticas se encuentran estables de momento.

Por su parte, Copeco informó que, a las 7:45 am de este viernes, se registraban lluvias de intensidad moderada en Puerto Cortés, mientras que en San Pedro Sula, Choloma, La Lima y Omoa se reportaban precipitaciones débiles.

Familias de la Villa Ernestina esperan protección tras daños por lluvias

Asimismo, la institución indicó que las lluvias también se extendían hacia Tela, La Ceiba y Trujillo, donde se presentaban precipitaciones débiles.

Las lluvias registradas en Puerto Cortés dejaron acumulaciones de agua en varios sectores, por lo que Bomberos y Copeco mantienen vigilancia preventiva ante el riesgo de inundaciones.

Las lluvias registradas en Puerto Cortés dejaron acumulaciones de agua en varios sectores, por lo que Bomberos y Copeco mantienen vigilancia preventiva ante el riesgo de inundaciones.

 (Foto: Cortesía Bomberos)

El funcionario explicó que el monitoreo se mantiene debido al riesgo de inundaciones en estos sectores. Asimismo, señaló que, por la influencia de una cuña de alta presión, los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Atlántida y Yoro se encuentran bajo seguimiento preventivo.

Según la información proporcionada, el Distrito Central y las zonas aledañas al lago de Yojoa también permanecen en alerta verde.

USTU refuerza seguridad en el transporte público de San Pedro Sula

El Cuerpo de Bomberos continúa con la supervisión de los sectores vulnerables para identificar posibles acumulaciones de agua y prevenir riesgos para la población.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias