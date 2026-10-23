Puerto Cortés bajo vigilancia por inundaciones tras 12 horas de lluvia

San Pedro Sula, Honduras. El Cuerpo de Bomberos mantiene labores de supervisión y monitoreo preventivo en sectores vulnerables de Puerto Cortés, donde las lluvias registradas durante las últimas 12 horas dejaron acumulaciones de agua y el desbordamiento del cauce del macrocanal hacia la vía pública.

Durante los recorridos, el personal bomberil reportó aproximadamente 10 pulgadas de agua en el callejón Nelly Brocato; seis pulgadas en el callejón El Tanque, en el barrio El Porvenir; y cuatro pulgadas en la segunda avenida del barrio Campo Rojo, a la altura del hidrante de Aldesa.

En el barrio San Ramón, las acumulaciones oscilaron entre tres y ocho pulgadas. En ese sector también se observó la salida del cauce del macrocanal hacia la vía pública. En los demás lugares supervisados no se reportó acumulación de agua.

Alex Estévez, subcomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en la región noroccidental, informó que las zonas vulnerables continúan bajo vigilancia preventiva, pese a que las condiciones climáticas se encuentran estables de momento.

Por su parte, Copeco informó que, a las 7:45 am de este viernes, se registraban lluvias de intensidad moderada en Puerto Cortés, mientras que en San Pedro Sula, Choloma, La Lima y Omoa se reportaban precipitaciones débiles.