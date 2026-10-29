Nuevas medidas de Educación: estudiantes podrán pasar de grado con materias reprobadas

De acuerdo con los lineamientos de la Seduc , los alumnos que reprueben una materia podrán matricularse en el siguiente grado y regularizar la asignatura pendiente en un plazo máximo de seis meses. Este proceso deberá ofrecerse de manera gratuita.

Tegucigalpa, Honduras. Los estudiantes de educación media podrán avanzar al siguiente grado aunque reprueben una asignatura, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación (Seduc) para el cierre del año lectivo 2026. La medida también contempla condiciones especiales para quienes cursan el último año de bachillerato .

Por ejemplo, un estudiante de décimo grado que no apruebe Matemáticas, pero logre la nota mínima de 70 puntos en las demás asignaturas, podrá ingresar a undécimo grado mientras completa la materia pendiente. Sin embargo, quienes reprueben más de dos asignaturas deberán repetir el grado.

Las disposiciones también establecen que los centros educativos realizarán únicamente un proceso de recuperación para los estudiantes que no alcancen los 70 puntos necesarios para aprobar. Quienes no logren superar esa etapa deberán acogerse a las alternativas definidas por la normativa.

En el caso de los alumnos de último año de bachillerato, las condiciones son diferentes. Si después de la recuperación reprueban entre una y tres asignaturas, podrán completar su formación durante el siguiente año lectivo mediante un período intensivo de 20 semanas de clases.

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Esto significa que los estudiantes no podrán graduarse inmediatamente, sino que deberán aprobar las materias pendientes durante ese período especial. Por ejemplo, si un alumno reprueba Español y Matemáticas, tendrá que cursar ambas asignaturas durante las 20 semanas establecidas.

En cambio, quienes reprueben cuatro o más espacios curriculares deberán cursarlos nuevamente de manera ordinaria y anual, incorporándolos a su carga académica regular. La disposición busca evitar que los estudiantes repitan todo el año cuando la cantidad de materias reprobadas permita una recuperación específica.

Por otra parte, la Seduc estableció una medida especial para centros educativos con estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios por situaciones de vulnerabilidad, desplazamiento forzado o migración. En estos casos, se promediarán las calificaciones de los primeros tres parciales y el resultado se asignará como nota del cuarto parcial, con el propósito de proteger la continuidad de su trayectoria educativa.