Cámara de seguridad capta a presunto asaltante que disparó contra ingeniero en Comayagua

El presunto asaltante que habría disparado contra el ingeniero Porfirio Alexander Martínez Escobar quedó grabado por una cámara de seguridad aledaña al lugar donde se suscitó el crimen, en pleno centro de la ciudad de Comayagua. Las imágenes podrían contribuir a identificar al responsable del ataque armado.
El profesional perdió la vida la tarde del viernes, luego de ser atacado a disparos por sujetos armados que llegaron a su negocio con aparentes intenciones de cometer un asalto.
De acuerdo con la información preliminar, Martínez Escobar habría intentado oponerse al atraco y frustrar las intenciones de los delincuentes, momento en que uno de los individuos le disparó, provocándole heridas que terminaron causándole la muerte.
Tras cometer el ataque, los responsables huyeron del establecimiento, mientras las autoridades policiales fueron alertadas sobre lo ocurrido y comenzaron las investigaciones para identificar y localizar a los involucrados.
La grabación de la cámara de seguridad representa uno de los elementos que podrían ayudar a esclarecer el hecho violento, debido a que habría captado a uno de los presuntos participantes en el crimen.
El asesinato del ingeniero ha generado consternación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), institución donde cursó sus estudios profesionales.
A través de un acuerdo de duelo institucional, el Campus Comayagua lamentó el fallecimiento de Porfirio Alexander Martínez Escobar y expresó sus muestras de pesar y solidaridad a sus familiares ante la pérdida.
Martínez era egresado de la carrera de Ingeniería Agroindustrial y también obtuvo el título de Técnico en Agroexportación en esa casa de estudios.
Las autoridades policiales continúan con las investigaciones para esclarecer el asesinato, analizar los registros de las cámaras de seguridad y dar con el paradero de los sujetos que participaron en el ataque armado contra el ingeniero en Comayagua.
Momento en que agentes policiales sacaron herido, desde el interior del negocio, al ingeniero Porfirio Martínez y lo trasladaron a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento.