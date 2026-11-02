Flick recibe malas noticias para enfrentar al Aston Villa y puede complicarse en la Champions

Barcelona, España.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, no recupera efectivos y afrontará con seis bajas el partido de la cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League de este martes contra el Aston Villa inglés en el Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana no podrá contar en defensa con Andreas Christensen, Eric Garcia, Xavi Espart y Jules Kounde, ni con Dani Olmo y Roony Bardghji en la parcela ofensiva, todos ellos lesionados. El técnico alemán, que ha completado la sesión con jugadores de la cantera, dará más detalles sobre el estado de la plantilla tras el entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

FLICK HABLA DE LAS LESIONES EN SU EQUIPO

Hansi Flick ha asegurado este lunes en la previa del partido contra el Aston Villa, que "no es fácil gestionar" las cuatro bajas del equipo en defensa -seis en total-, pero ha remarcado que ve a sus jugadores "convencidos". "Tenemos cuatro defensas fuera, jugadores de calidad, y no es fácil de gestionar. Cuando ves las lesiones que tenemos, te tienes que centrar en esto (sobrevivir). En el último partido estuvimos muy centrados desde el inicio hasta el final. Vi al equipo con confianza, convencido de lo que quería hacer. Están haciendo un buen trabajo", ha afirmado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Flick: "Debemos mostrar nuestro mejor fútbol. Tenemos suficiente calidad para alcanzar nuestros objetivos: ganar la Liga y la Champions" https://t.co/TAMhEtSuUP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 2, 2026

Flick ha elogiado "la unidad" del vestuario y la ha ejemplificado con la predisposición de los centrocampistas Frenkie de Jong y Brian Fariñas para jugar en defensa por el bien del colectivo. "Tras el parón esperemos que todos los lesionados vuelvan (excepto Roony Bardghji), también Dani Olmo. A Espart quizás lo veamos en el primer partido del próximo año, pero el resto estará de vuelta y será una situación diferente", ha explicado el técnico, que ha evitado responder si el defensa Andreas Christensen estará recuperado para jugar este fin de semana. Flick ha respondido que el joven Fariñas, que debutó el sábado en LaLiga, es "una opción" para repetir titularidad tras hacerlo "bien" frente al Alavés como lateral derecho y ha destacado que tiene "una buena conexión" con Lamine Yamal, aunque también ha valorado que Gerard Martín puede actuar tanto de central como en la banda. Flick se ha extendido en la situación del lateral Alejandro Balde: "Cuando no juegas, a menudo te falta confianza, es normal. Balde lo hace bien en cada entrenamiento. Es una buena opción, pero Cancelo también está a buen nivel. Balde es un buen chico, un fantástico jugador y le intentaremos ayudar a recuperar la confianza". Asimismo, el preparador de Heidelberg ha elogiado a su homólogo del Aston Villa, el vasco Unai Emery, al que ha definido como "uno de los mejores entrenadores de Europa" y un técnico "muy exitoso".

🗣️ Flick: "Jugamos contra un equipo fantástico que se encuentra en un buen estado de forma. Unai Emery está haciendo un gran trabajo en ataque y en defensa. Será un partido complicado" https://t.co/4HvMjpl6gA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 2, 2026