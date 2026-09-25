Aceptar la alerta del 911 no hace públicas las aplicaciones privadas del celular

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que aceptar la alerta enviada por el Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE 911) provoca que las aplicaciones y el contenido privado del celular queden expuestos públicamente.

Sin embargo, esto es falso. Aceptar la notificación de prueba no permite que otras personas accedan a las aplicaciones, fotografías, mensajes ni a otra información privada almacenada en el dispositivo.

Además, una fuente del SNE 911 confirmó a LA PRENSA Verifica que estas pruebas no permiten acceder a la información privada de los usuarios.

“Ten cuidado si le diste aceptar a este mensaje, tu sistema quedó público, incluyendo tus aplicaciones privadas”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una entrada de TikTok que ha sido difundido desde el 24 de septiembre.

El Sistema Nacional de Emergencias 911 anunció que el jueves 24 y viernes 25 de septiembre realizaría pruebas técnicas de su Sistema de Alertas a nivel nacional. Durante esas jornadas, algunos usuarios de telefonía móvil podrían recibir notificaciones audibles o mensajes de texto en sus celulares.

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De acuerdo con la información difundida por la institución, el objetivo de las pruebas es verificar el funcionamiento, la cobertura y la recepción del sistema, así como fortalecer los mecanismos de comunicación con la población ante una eventual emergencia.