Aceptar la alerta del 911 no hace públicas las aplicaciones privadas del celular

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que aceptar la alerta enviada por el Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE 911) provoca que las aplicaciones y el contenido privado del celular queden expuestos públicamente.
Sin embargo, esto es falso. Aceptar la notificación de prueba no permite que otras personas accedan a las aplicaciones, fotografías, mensajes ni a otra información privada almacenada en el dispositivo.
Además, una fuente del SNE 911 confirmó a LA PRENSA Verifica que estas pruebas no permiten acceder a la información privada de los usuarios.
“Ten cuidado si le diste aceptar a este mensaje, tu sistema quedó público, incluyendo tus aplicaciones privadas”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una entrada de TikTok que ha sido difundido desde el 24 de septiembre.
El Sistema Nacional de Emergencias 911 anunció que el jueves 24 y viernes 25 de septiembre realizaría pruebas técnicas de su Sistema de Alertas a nivel nacional. Durante esas jornadas, algunos usuarios de telefonía móvil podrían recibir notificaciones audibles o mensajes de texto en sus celulares.
De acuerdo con la información difundida por la institución, el objetivo de las pruebas es verificar el funcionamiento, la cobertura y la recepción del sistema, así como fortalecer los mecanismos de comunicación con la población ante una eventual emergencia.
No hay invasión a la privacidad
Una revisión realizada por LA PRENSA Verifica no encontró información que respalde la afirmación de que aceptar la notificación del SNE 911 permita hacer público el contenido privado de los teléfonos.
Por el contrario, el comunicado del SNE 911 explica que las notificaciones enviadas durante las pruebas forman parte de un ejercicio de prevención y pide a la población mantener la calma.
La institución señala que las pruebas buscan comprobar el funcionamiento del sistema de alertas, pero en ningún momento indica que recibir o aceptar estos avisos permita acceder a aplicaciones, fotografías, mensajes u otra información privada almacenada en los dispositivos.
Leonel Espinoza, portavoz del SNE 911, confirmó a LA PRENSA Verifica que la información difundida en redes sociales es falsa y que las pruebas no implican acceso al contenido privado de los celulares.
Espinoza hizo, además, una distinción importante: recomendó a los usuarios no ingresar a enlaces que puedan circular haciéndose pasar por el SNE 911. Según explicó, la institución no enviará enlaces como parte de estas pruebas. Por tanto, este tipo de mensajes no debe confundirse con las notificaciones oficiales del sistema.
El funcionario explicó que uno de los objetivos del sistema es fortalecer las capacidades de Honduras para emitir alertas a la población ante situaciones de emergencia y mejorar la oportunidad con la que estos avisos llegan a los ciudadanos.
La afirmación que circula en redes sociales, por tanto, no está respaldada por la información oficial revisada por LA PRENSA Verifica y fue desmentida por el portavoz de la institución responsable de las pruebas.
En conclusión, es falso que aceptar la alerta enviada por el SNE 911 haga que las aplicaciones y el contenido privado del celular queden expuestos públicamente.