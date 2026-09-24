La imagen de Asfura tomando agua directamente de una jarra en la ONU está modificada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra al presidente de la República, Nasry Asfura, tomando agua directamente de una jarra durante su discurso en la 81 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 23 de septiembre.
Sin embargo, la imagen es falsa. LA PRENSA Verifica constató que la fotografía fue modificada con inteligencia artificial (IA).
“Nasry Asfura agarra la jarra de agua para tomar agua en su conferencia en la ONU, no vió el vaso”, dice textualmente una entrada de Facebook que ha sido compartida cientos de veces desde el 23 de septiembre.
Asfura brindó el 23 de septiembre su primer discurso como presidente de Honduras ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Durante su intervención abordó temas relacionados con la democracia, el cambio climático, la economía y la inversión en Honduras.
No obstante, la imagen viral no corresponde a un momento de su intervención. En los registros disponibles del discurso no aparece una escena en la que Asfura levante una jarra de agua para beber.
La acción atribuida a Nasry Asfura en la imagen sí ocurrió durante una intervención ante la Asamblea General de la ONU, pero fue protagonizada por el presidente de Haití (de ese momento), Edgar Leblanc Fils, en 2024.
Imagen de IA
Una búsqueda inversa de la imagen en Google no arrojó resultados que permitieran identificar la fotografía viral como una publicación original de un medio de comunicación o una fuente oficial.
Durante el análisis visual, LA PRENSA Verifica detectó varias inconsistencias características de imágenes generadas con inteligencia artificial (IA), aunque la fotografía presenta similitudes con imágenes del mandatario durante su discurso del 23 de septiembre ante la ONU.
En particular, la jarra de vidrio aparece integrada de manera irregular con la mano y el rostro del mandatario, mientras que la forma en que sostiene el recipiente presenta inconsistencias.
También se observan irregularidades en la interacción entre la boca de Asfura y la jarra, así como en algunos detalles del recipiente y su integración con el resto de la imagen.
LA PRENSA Verifica también examinó la imagen con Hive Moderation, una herramienta de detección de contenido generado con inteligencia artificial. El análisis arrojó un 99.9% de probabilidad de que el contenido haya sido creado digitalmente, según el resultado proporcionado por la plataforma.
En conjunto, la búsqueda inversa, las inconsistencias identificadas durante el análisis visual y el resultado de Hive Moderation aportan indicios de que la imagen que muestra al presidente Asfura tomando agua directamente de una jarra fue generada con inteligencia artificial.