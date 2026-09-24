Es falso que delegados abandonaron la ONU durante discurso de Asfura

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra a gran parte de los delegados abandonando el salón de la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante el discurso del presidente de Honduras, Nasry Asfura. Sin embargo, la imagen está generada con inteligencia artificial (IA) y no corresponde a la intervención del mandatario hondureño. El contenido viral está relacionado con la salida de delegados durante un discurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, un episodio registrado en 2025 y que volvió a ocurrir durante la Asamblea General de la ONU de este año. Además, una revisión de la transmisión oficial del discurso de Asfura no muestra una retirada de delegados mientras el presidente hondureño interviene ante la Asamblea General. “Durante el discurso de Asfura en la ONU, varios países abandonan la sala”, dice literalmente la descripción de una entrada en Facebook que fue difundida desde el 23 de septiembre.

Asfura participó el 23 de septiembre de 2026 en el debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, por primera vez como presidente de Honduras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Durante su intervención abordó temas como la democracia, el cambio climático, la sequía, la seguridad y la inversión en Honduras.

No hay registro

Se revisaron videos de distintos medios de comunicación ( 1 , 2 , 3 ), así como el video original publicado por las Naciones Unidas en su canal de YouTube. Todos corresponden a la intervención de Asfura ante la Asamblea General, realizada el 23 de septiembre de 2026. En ninguna de las grabaciones se observa que representantes de otros países abandonen el salón cuando Asfura comienza su discurso ni durante el desarrollo de su intervención.

Sobre la imagen

Sin embargo, escenas de delegados abandonando el salón de la Asamblea General de la ONU sí han ocurrido, aunque no durante la intervención del presidente Nasry Asfura. En 2025, numerosos delegados abandonaron el salón durante el discurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. De este hecho se desprende la imagen viral que verificamos.

Un hecho similar volvió a ocurrir el 24 de septiembre de 2026, cuando varias delegaciones se retiraron del salón mientras Netanyahu se disponía a intervenir ante la Asamblea General.