  1. Inicio
  2. Premium
  3. Verifica
  4. Bulos

Es falso que Asfura dijera en la ONU que Honduras tiene la canasta básica más barata de Centroamérica

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Una publicación atribuye al presidente Nasry Asfura una declaración sobre el precio de la canasta básica durante su intervención ante la ONU, pero la frase no aparece en los 14 minutos de su discurso, efectuado el 23 de septiembre

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 15:07 -
  • Esperanza Ochoa
Es falso que Asfura dijera en la ONU que Honduras tiene la canasta básica más barata de Centroamérica

El presidente Nasry Asfura, en su primera interveción en la LXXXI Asamblea General de la ONU.

Imagen: EFE

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente Nasry Asfura haber afirmado, durante su intervención del 23 de septiembre en la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que Honduras tiene la canasta básica menos costosa de Centroamérica.

Sin embargo, es falso. Una revisión de la transmisión de la intervención del mandatario hondureño no encontró que Asfura hiciera esa afirmación. En su discurso se refirió, entre otros temas, a la situación de la democracia en Honduras y a los efectos de la sequía vinculados al cambio climático.

“Tenemos la canasta basica mas barata de Centro América que con 1500 vives un mes completo, Asfura ante la ONU”, dice literalmente la descripción de una entrada de Facebook que ha sido difundida desde el 23 de septiembre.

Captura de pantalla de una publicación de Facebook, hecha el 24 de septiembre de 2026.

Captura de pantalla de una publicación de Facebook, hecha el 24 de septiembre de 2026.

(Imagen: Captura de pantalla)

La Asamblea General de la ONU reúne cada año a los Estados miembros para abordar asuntos internacionales incluidos en su agenda. De acuerdo con el sitio oficial de las Naciones Unidas, el debate general tiene lugar del 22 al 26 de septiembre y concluye el 28 de septiembre de 2026.

No lo mencionó

Una revisión de la transmisión oficial de la ONU en la participación del presidente Nasry Asfura permitió evidenciar que el mandatario no mencionó durante su discurso lo que asevera el contenido viral.

En conclusión, es falso Asfura haya afirmado durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU que Honduras tiene la canasta básica más barata de Centroamérica.

LA PRENSA Verifica ha desmentido otras desinformaciones (1, 2) relacionadas con la participación de Asfura en la ONU.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias