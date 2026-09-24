Es falso que Asfura dijera en la ONU que Honduras tiene la canasta básica más barata de Centroamérica

Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente Nasry Asfura haber afirmado, durante su intervención del 23 de septiembre en la 81.ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que Honduras tiene la canasta básica menos costosa de Centroamérica.

Sin embargo, es falso. Una revisión de la transmisión de la intervención del mandatario hondureño no encontró que Asfura hiciera esa afirmación. En su discurso se refirió, entre otros temas, a la situación de la democracia en Honduras y a los efectos de la sequía vinculados al cambio climático.

“Tenemos la canasta basica mas barata de Centro América que con 1500 vives un mes completo, Asfura ante la ONU”, dice literalmente la descripción de una entrada de Facebook que ha sido difundida desde el 23 de septiembre.