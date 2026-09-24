LA PRENSA no publicó este artículo sobre un supuesto atentado contra Fredy Nasser

El contenido falso atribuido a LA PRENSA lleva como título: “«Llevan años queriendo destruirme»: atentado contra Fredy Nasser, fundador de Grupo Terra”.

Sin embargo, LA PRENSA no publicó ese contenido. La captura suplanta la identidad visual del medio para hacer pasar como auténtica una publicación que no aparece en su sitio oficial.

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una captura de pantalla que simula un supuesto artículo de LA PRENSA sobre una declaración atribuida al empresario Fredy Nasser, fundador de Grupo Terra, tras haber sido víctima de un atentado.

Aunque la página presenta elementos similares a los utilizados por LA PRENSA, el dominio del falso artículo no corresponde al sitio oficial del medio.

La dirección oficial de LA PRENSA es laprensa.hn. Sin embargo, en la captura difundida, la barra del navegador muestra “mercuryclick.click”, un dominio diferente.

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Una búsqueda en el sitio web de LA PRENSA tampoco permitió localizar el supuesto artículo ni una publicación con el mismo titular.

La página falsa reproduce elementos de la interfaz de LA PRENSA, como el logotipo, el menú de navegación y la distribución de los contenidos, pero presenta diferencias en su diseño.

Por ejemplo, el supuesto artículo muestra una entradilla en negrita, mientras que las publicaciones de LA PRENSA no emplean ese formato de la misma manera.

También se observan diferencias en la tipografía y en la distribución de algunos elementos, pese a que la página intenta replicar la apariencia del medio.

Otra señal de la suplantación aparece en la parte inferior de la captura, donde se muestra un botón rojo con el texto “Acceder a Opulentra Capital →”, un elemento que no corresponde a una publicación periodística convencional de LA PRENSA.

El contenido también incorpora una fotografía de Fredy Nasser, aparentemente a la salida de un centro hospitalario, acompañada de un texto que afirma que el empresario fue dado de alta un día después de un supuesto atentado.

Sin embargo, la imagen fue generada con inteligencia artificial (IA), una práctica que no corresponde a la línea editorial del medio.

En la captura también se atribuye a Nasser la supuesta declaración “Llevan años queriendo destruirme”, pero no se encontró registro de que LA PRENSA haya publicado ese contenido con ese titular.

En conclusión, es falso que LA PRENSA haya publicado una nota sobre supuestas declaraciones de Fredy Nasser después de un presunto atentado en su contra. La captura corresponde a una página que suplanta la identidad visual del medio y utiliza un dominio diferente a laprensa.hn.