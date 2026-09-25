Adolfo Ráquel afirma que diputados de Honduras son los peores pagados de Latinoamérica, pero son los bolivianos y nicaragüenses

San Pedro Sula, Honduras

Adolfo Ráquel, diputado del Partido Nacional, aseguró que el sueldo de los diputados de Honduras es el peor remunerado de Latinoamérica. "El sueldo del diputado (hondureño) es el peor remunerado a nivel latinoamericano", afirmó (a partir del segundo uno).

Sin embargo, la afirmación es falsa. Aunque un informe de Directorio Legislativo de septiembre de 2026 ubica a Honduras en el último lugar entre los países analizados, el estudio no incluye a todos los países de Latinoamérica. Datos de países que no fueron incluidos en el informe muestran remuneraciones inferiores a las de Honduras, entre ellos Bolivia y Nicaragua. Contactado por LA PRENSA Verifica, Ráquel aseguró que su afirmación se basa en el informe de Directorio Legislativo de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Informe sin todos los paìses

La organización Directorio Legislativo publicó el 1 de septiembre de 2026 el informe “Sueldos legislativos en América Latina: cuánto cobran los congresistas en 2026”, en el que compara las remuneraciones mensuales de diputados y senadores de distintos países de la región. Para elaborar la comparación, Directorio Legislativo recopiló información de fuentes oficiales de los congresos nacionales. De acuerdo con la metodología descrita en el informe, los salarios fueron expresados en dólares utilizando el tipo de cambio correspondiente al 10 de agosto de 2026, con el objetivo de emplear una misma moneda para comparar las remuneraciones. El informe coloca a Colombia en la parte superior de la comparación, con una remuneración bruta mensual de $17,654 para senadores y representantes. Le siguen los senadores de México, con $11,068, y los legisladores de Uruguay, con $9,920 mensuales. Después aparecen Perú, con $9,471; Brasil, con $9,088; y Chile, con $9,007. En estos tres países, según el informe, los integrantes de ambas cámaras reciben la misma remuneración. Los diputados de Costa Rica aparecen con $8,810 y los de Guatemala, con $8,032 mensuales. El informe también hace distinciones en los países donde existen diferencias entre las remuneraciones de ambas cámaras legislativas. En México, por ejemplo, los senadores aparecen con $11,068 mensuales, mientras que los diputados reciben $6,408. En Argentina, los diputados figuran con $5,398, mientras que entre los senadores se registran remuneraciones de $7,917 y $6,821, dependiendo de si aceptaron o no determinados incrementos salariales. En la parte inferior de la comparación aparecen Panamá, con $5,000 mensuales; Ecuador, con $4,759; y Honduras, con $3,833. De esta manera, Honduras ocupa el último lugar entre los países incluidos en la comparación elaborada por Directorio Legislativo, pero el informe no abarca a todos los países de Latinoamérica. Por su parte, el Congreso Nacional establece que los salarios de los diputados hondureños oscilan entre 90,892.40 lempiras para los diputados propietarios y 151,911.00 lempiras para el presidente del Poder Legislativo, dependiendo del cargo que desempeñen.

Los màs bajos