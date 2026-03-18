Museo de Antropología e Historia de SPS renueva su sala y presenta hallazgos

San Pedro Sula, Honduras

El Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula fue escenario de un importante encuentro cultural con la inauguración de la renovación de su sala de arqueología, en el marco del proyecto Valarh, enfocado en la valorización de seis décadas de investigaciones arqueológicas en Honduras. La actividad, reunió a investigadores, representantes diplomáticos y académicos en una jornada dedicada a la divulgación científica y la preservación del patrimonio histórico nacional.

El proyecto fue posible gracias al respaldo de la Embajada de Francia en Honduras, a través del programa FEF-R VALARH, una iniciativa orientada a fortalecer la arqueología francesa en el país y a poner en valor los hallazgos desarrollados durante los últimos 60 años. Los fondos para la remodelación fueron otorgados por el Ministerio de Europa y de Relaciones Exteriores de Francia y ejecutados por el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), en colaboración con instituciones académicas hondureñas.





Como parte del evento, el museo otorgó un reconocimiento especial al embajador de Francia, Cédric Prieto, destacando su gestión en el impulso de la renovación museográfica. La jornada también incluyó la presentación de investigaciones arqueológicas que aportan nuevos conocimientos sobre el pasado prehispánico del país, reafirmando la importancia de la ciencia en la construcción de la identidad cultural. Entre los estudios presentados destacó el análisis de metates decorados, a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que profundiza en el uso simbólico y cotidiano de estas piezas en las culturas antiguas. Asimismo, se expusieron hallazgos relacionados con artefactos de piedra verde y espejos, elementos asociados a prácticas ceremoniales y al estatus social en distintas civilizaciones mesoamericanas.