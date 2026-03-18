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Museo de Antropología e Historia de SPS renueva su sala y presenta hallazgos

La renovación de la sala de arqueología del museo marca un paso importante para la difusión del patrimonio histórico hondureño, gracias al respaldo de la Embajada de Francia en Honduras

Museo de Antropología e Historia de SPS renueva su sala y presenta hallazgos

Como parte del protocolo hubo un corte de cinta, el cual simbolizó la alegría por la renovación del Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula.

Foto: cortesía Museo de Antropología e Historia de SPS
San Pedro Sula, Honduras

El Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula fue escenario de un importante encuentro cultural con la inauguración de la renovación de su sala de arqueología, en el marco del proyecto Valarh, enfocado en la valorización de seis décadas de investigaciones arqueológicas en Honduras.

La actividad, reunió a investigadores, representantes diplomáticos y académicos en una jornada dedicada a la divulgación científica y la preservación del patrimonio histórico nacional.

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El proyecto fue posible gracias al respaldo de la Embajada de Francia en Honduras, a través del programa FEF-R VALARH, una iniciativa orientada a fortalecer la arqueología francesa en el país y a poner en valor los hallazgos desarrollados durante los últimos 60 años.

Los fondos para la remodelación fueron otorgados por el Ministerio de Europa y de Relaciones Exteriores de Francia y ejecutados por el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA), en colaboración con instituciones académicas hondureñas.

  • Cédric Prieto, embajador de Francia en Honduras, brinda una ponencia ante la selecta audiencia que acompañó en el evento.

    Cédric Prieto, embajador de Francia en Honduras, brinda una ponencia ante la selecta audiencia que acompañó en el evento.

     (Foto: cortesía Museo de Antropología e Historia de SPS)
  • El proyecto VALARH, apoyado por el CEMCA, forma a futuros arqueólogos y financia investigaciones en sitios clave como la isla de Amapala, Tenampúa y Los Naranjos. El objetivo es que los hondureños se apropien de su pasado a través de la investigación científica y la cooperación académica internacional, según el embajador de Francia.

    El proyecto VALARH, apoyado por el CEMCA, forma a futuros arqueólogos y financia investigaciones en sitios clave como la isla de Amapala, Tenampúa y Los Naranjos. El objetivo es que los hondureños se apropien de su pasado a través de la investigación científica y la cooperación académica internacional, según el embajador de Francia.

    (Foto: cortesía Museo de Antropología e Historia de SPS)

Como parte del evento, el museo otorgó un reconocimiento especial al embajador de Francia, Cédric Prieto, destacando su gestión en el impulso de la renovación museográfica.

La jornada también incluyó la presentación de investigaciones arqueológicas que aportan nuevos conocimientos sobre el pasado prehispánico del país, reafirmando la importancia de la ciencia en la construcción de la identidad cultural.

Entre los estudios presentados destacó el análisis de metates decorados, a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que profundiza en el uso simbólico y cotidiano de estas piezas en las culturas antiguas.

Asimismo, se expusieron hallazgos relacionados con artefactos de piedra verde y espejos, elementos asociados a prácticas ceremoniales y al estatus social en distintas civilizaciones mesoamericanas.

El Proyecto VALARH (Valorización de 60 años de investigaciones y estructuración de la arqueología Francesa en Honduras) es una iniciativa conjunta entre la UNAH y la Embajada de Francia iniciada en 2025 para proteger, investigar y difundir el patrimonio cultural prehispánico hondureño.

El Proyecto VALARH (Valorización de 60 años de investigaciones y estructuración de la arqueología Francesa en Honduras) es una iniciativa conjunta entre la UNAH y la Embajada de Francia iniciada en 2025 para proteger, investigar y difundir el patrimonio cultural prehispánico hondureño.

(Foto: cortesía Museo de Antropología e Historia de SPS)

Las investigaciones en sitios como Tenampúa y el Golfo de Fonseca también formaron parte de la jornada, evidenciando la riqueza arqueológica de distintas regiones del país y su potencial para futuras exploraciones.

El evento concluyó con un recorrido guiado por la sala renovada, donde los asistentes pudieron apreciar la nueva museografía diseñada para mejorar la experiencia del visitante y facilitar la comprensión de los hallazgos.

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Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

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