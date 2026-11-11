Tres palestinos mueren por fuego israelí en dos ataques en Gaza

Gaza, Palestina. El Ejército israelí (FDI) mató este miércoles a tres palestinos en dos ataques independientes contra la ciudad de Gaza (norte de la Franja), informó a EFE fuentes del Hospital Shifa de la capital gazatí. Un individuo de 43 años falleció después de que un dron israelí lanzara un misil contra el tejado de su vivienda en el barrio de Al Nasr, al noroeste de la ciudad de Gaza. "Yani al Yudari (nombre del fallecido) estaba llenando su depósito de agua cuando fue alcanzado", detallaron desde Shifa.

Este mismo centro médico comunicó pocas horas después que recibió los cuerpos de dos hermanos -de los que no se detallaron sus edades- que murieron en otro ataque con dron, en el que también resultaron heridas varias personas, contra una tienda de campaña en la calle Al Yalá, en la zona centro de la ciudad de Gaza. El Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto hasta el momento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Estos ataques diarios se producen pese a que presuntamente impera un alto el fuego en la Franja desde hace más de un año.

Desde la entrada en vigor del alto fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.600 gazatíes e herido a otros 5.850, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.600 palestinos desde octubre de 2023. Además, desde el viernes 6 de noviembre se registraron fuertes lluvias y vientos en la Franja de Gaza que duraron el fin de semana, provocando inundaciones que afectaron a millas de personas en campamentos. Se estima que unos 600 hogares tuvieron que desplazarse una vez más a causa de la tormenta y que más de 23,000 refugios resultaron destruidos o dañados, según la agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), mientras que una madre y sus dos hijos, de 5 y 6 años, junto a su prima de 4 años, murieron en el derrumbe de un talud de arena sobre su tienda.