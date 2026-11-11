Detienen a dos líderes criminales y otras doce personas armadas en el sur de México

Ciudad de México. Catorce personas armadas, entre ellas dos presuntos líderes regionales de un grupo delictivo, fueron detenidas en el municipio de Benemérito de las Américas, en el estado de Chiapas (sur), informaron este miércoles las autoridades de seguridad.

Entre los arrestados figuran dos personas identificadas en las investigaciones ministeriales como líderes del crimen organizado que opera en la zona limítrofe con Guatemala, un corredor marcado en los últimos años por disputas territoriales entre carteles del narcotráfico.

De acuerdo con el comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, el operativo se efectuó sobre un camino de terracería en la colonia Bellavista, donde fuerzas de seguridad desplegadas interceptaron al grupo de sospechosos armados.

Durante la intervención se aseguraron doce armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos dotados con placas balísticas.