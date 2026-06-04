Palestina acusa a Israel en la ONU de aprovechar la guerra para aumentar su ocupación

Naciones Unidas

El representante permanente de Palestina ante la ONU, Riad Mansur, acusó este jueves a Israel de aprovechar la guerra en Oriente Medio para aumentar la ocupación de sus territorios y pidió al Consejo de Seguridad que actúe para detenerlo.

"Si seguimos esperando, este gobierno israelí extremista se colará bajo el humo de la guerra e intentará hacer cambios decisivos en el territorio palestino ocupado mediante la anexión, destruyendo la esperanza de la solución de dos Estados", declaró Mansur a las puertas del Consejo de Seguridad junto a un grupo de países árabes.

El embajador palestino aseguró que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y sus socios quieren acabar con la solución de los dos Estados: "Están dando pasos prácticos en esa dirección".

Palestina envió una carta al Consejo de Seguridad enumerando las violaciones cometidas por Israel: denunció que planea construir más asentamientos en territorio palestino con los que quiere dividir Cisjordania y afirmó que ya "se ha expandido en más del 60 % del territorio de Gaza".

"Estos crímenes deben parar. Estas políticas y prácticas ilegales deben ser condenadas, Israel debe rendir cuentas y quienes cometen crímenes de violencia sexual deben enfrentarse a la justicia", aseveró apelando al Consejo, a quien le pidió que "actúe y asuma su responsabilidad" como principal órgano de la ONU encargado del mantenimiento de la paz.

Mansur reconoció que hay un cambio del discurso en la opinión pública, pero exigió que se traslade también a la ONU".

No se puede seguir diciendo 'no a la anexión, no a la ocupación' mientras Israel no escucha a nadie y no hay consecuencias. Queremos consecuencias y queremos que el Consejo de Seguridad actúe", insistió.