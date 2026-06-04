Exorcista es expulsado de una diócesis de EE.UU. por vincular a los ovnis con el demonio

Washington, Estados Unidos.

El arzobispo católico de la ciudad de Washington, Robert McElroy, destituyó a un conocido sacerdote que ejercía como exorcista en la archidiócesis a raíz de unos comentarios públicos en los que sugería que los ovnis son una obra del demonio. El arzobispo afirmó el miércoles en un comunicado que las declaraciones del religioso, Stephen Rossetti, "socavan gravemente la enseñanza tan precisa de la Iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo".

Rossetti era uno de los exorcistas más visibles de la archidiócesis y dirigía además el Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, una entidad especializada en casos relacionados con supuestas perturbaciones de origen maligno. En el mensaje compartido en redes que provocó la polémica, el sacerdote afirmó que "muchos, si no la mayoría" de los avistamientos de ovnis podrían corresponder a la acción de demonios que se manifiestan en el mundo físico. "Como exorcista, quise advertir sobre ese peligro. Y es que a los demonios les gusta esconderse... No quieren que sepamos lo que están haciendo porque resultan más eficaces cuando no nos damos cuenta", agregó.