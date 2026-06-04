AMLO respalda a Claudia Sheinbaum y denuncia injerencia de Trump

Ciudad de México, México.

El expresidente de México (2018-2024), Andrés Manuel López Obrador, publicó una carta donde denunció la actitud injerencista del Gobierno de Estados Unidos en México al tiempo que expresó su apoyo "sin condiciones" a la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. En la misiva, de cinco páginas publicada en sus redes sociales y titulada 'Por el bien de todos, que regrese el otro Trump', López Obrador atribuyó "el sorprendente cambio" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "a sus falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras".

También, agregó que "algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena (el partido Movimiento Regeneración Nacional fundado por López Obrador) y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel", y por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas.

Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026

"No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo", abrió en su carta de reaparición el exmandatario mexicano. Lopez señaló que estos ataques no son motivados, como bien lo dijo la presidenta Sheinbaum el pasado domingo, "por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas; no, se trata de un asunto de carácter político y electoral". "Confían en que podrán engañar de nuevo a muchos ciudadanos estadounidenses con la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras, con miras a las próximas elecciones de noviembre, para seguir culpando a México de todos y cada uno de sus males", añadió.