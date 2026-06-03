Trump dice que un acuerdo de paz con Irán podría llegar este fin de semana

Washington, Estados Unidos

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que Washington y Teherán podrían alcanzar un acuerdo de paz "durante el fin de semana".

"Si sucede y puede que no suceda, ¿quién sabe?, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana", aseguró el mandatario al ser preguntado por medios durante un acto en el Despacho Oval por la marcha de las negociaciones para dar con un acuerdo que ponga fin al conflicto que iniciaron EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero.

Al ser preguntado por los misiles balísticos lanzados por Irán contra objetivos en países vecinos, incluido el aeropuerto de Kuwait, y la respuesta estadounidense, que atacó una estación de control terrestre militar en la isla iraní de Qeshm, Trump descartó que fueran acciones que constituyan una ruptura de la tregua bilateral en vigor desde el 8 de abril.