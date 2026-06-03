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Trump abre la puerta a reunirse con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí

Mojtaba Jameneí, de 56 años, fue nombrado líder supremo iraní después de que el operativo conjunto de EE UU e Israel contra Irán acabara con la vida de su padre, Alí Jameneí

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 06:44 -
  • Agencia EFE
Trump abre la puerta a reunirse con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí

Imagen de archivo del presidente de EE UU, Donald Trump. EFE/EPA/WILL OLIVER
Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta a reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, en una entrevista publicada este miércoles.

”Me gustaría conocerlo. Me encantaría conocer a todo el mundo. Me gustaría conocerlo y probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas”, declaró Trump en el pódcast ‘Pod Force One’ del New York Post.

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Mojtaba Jameneí, de 56 años, fue nombrado líder supremo iraní después de que el operativo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán acabara con la vida de su padre, Alí Jameneí, quien lideró el país desde 1989.

En los ataques también fallecieron otros miembros de su familia. Trump aseguró que Jameneí “está involucrado” en el proceso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, que ya se extiende más de tres meses.

"Dicen que él da su aprobación, porque así ha sido durante mucho, mucho tiempo. Su padre y luego él; supongo que es una sucesión”, apuntó.

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Agencia EFE
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