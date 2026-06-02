Marco Rubio acusa a Cuba de patrocinar el terrorismo y albergar inteligencia china y rusa

La Habana, Cuba.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes a Cuba de "patrocinar el terrorismo" y de albergar instalaciones de inteligencia de China y Rusia, unas acusaciones que el Gobierno de La Habana rechaza. Rubio, de origen cubano, realizó estas declaraciones durante una audiencia en el Senado, al ser preguntado por la decisión de la Administración de Donald Trump de mantener a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo.

La anterior Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) había retirado a la isla de esa lista de sanciones en los últimos días de su mandato, una decisión que Trump revirtió tras ser investido, algo que Cuba denuncia que no tiene fundamento. "Cuba ha patrocinado el terrorismo y ha apoyado a diversos grupos. Por ejemplo, prácticamente todos los grupos terroristas violentos de izquierda radical en Latinoamérica han dependido, en algún momento, del apoyo de Cuba", afirmó Rubio, quien citó como ejemplo los grupos colombianos Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC y sus disidencias. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró además que la isla "continúa albergando una cantidad considerable de instalaciones de inteligencia para la recopilación de información en nombre de China y Rusia".