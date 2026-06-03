Trump no descarta mantener el bloqueo de Ormuz hasta septiembre

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta mantener el bloqueo que impuso sobre el estrecho de Ormuz hasta el Día del Trabajo (7 de septiembre), aunque avanza que lo ve "poco probable". "No lo sé. Quiero decir, creo que podría estar (cerrado hasta el Día del Trabajo), pero creo que es poco probable", declaró en una entrevista en el pódcast 'Pod Force One' del diario New York Post.

Si el bloqueo de Ormuz y sus consecuencias se extendieran hasta el 7 de septiembre, la guerra en Irán podría perjudicar a los republicanos en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. Trump se mostró bastante optimista respecto a alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, que antes del conflicto era clave para una quinta parte del petróleo mundial. "Creo que esto se resolverá con bastante rapidez", dijo.