Samudio cuenta lo que pasó con Panamá en el Mundial, ofertas y Marathón

Tegucigalpa.

Tras su participación con la Selección de Panamá en el Mundial 2026, el portero César Samudio regresó a Honduras para reincorporarse a Marathón y compartió las experiencias que le dejó disputar la máxima cita del fútbol. El guardameta recordó lo especial que fue representar a su país y ser el único futbolista de la Liga Nacional de Honduras presente en el torneo, además de revelar que recibió dos ofertas procedentes de Sudamérica durante el mercado de fichajes, aunque finalmente no se concretaron y continuará defendiendo la portería del conjunto verdolaga.

DECLARACIONES DE SAMUDIO César, bueno, sos parte de los mundialistas que han retornado a nuestro país después de la actividad. ¿Qué tal estás?Sí, muy bien, gracias a Dios por todo eso que viví ahorita, algo muy bonito. La verdad, le doy gracias a Dios por todo eso y también orgulloso de haber sido el jugador que llevó sobre sus hombros ser el único de la Liga Nacional de Honduras. Bueno, solo darle gracias a Dios por todo eso que viví. ¿Con qué puedes comparar ese momento?Con nada. La verdad que, desde el día uno que vi mi nombre en la lista mundialista, fueron puras cosas que no me imaginé vivir y no lo compararía con nada. Simplemente le doy su lugar y la verdad está muy alto en mi vida. Y quizás ese momento, el análisis que hacen postcompetencia, ¿esperaban más como panameños? ¿Cómo lo visualizas?Sabíamos el grupo en el que estábamos, la potencia con la que nos íbamos a enfrentar: un subcampeón, un campeón y otra potencia de África. Creo que por ahí dimos la cara. Los resultados no fueron abultados como quizás mucha gente en el entorno futbolístico se esperaba y, bueno, experiencias que uno vive y que nos quedan para mostrarnos mejor en nuestro próximo Mundial, sabiendo que era apenas nuestro segundo.