Absuelven a exdirector de La Tolva de dos cargos, pero lo declaran culpable de un tercero

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El exdirector del centro penitenciario de máxima seguridad La Tolva, José Rodimiro Arita, fue absuelto este viernes de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, por lo que se ordenó su excarcelación inmediata. El exfuncionario solo fue declarado culpable por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, según confirmó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, quien detalló la resolución del tribunal y ofreció explicaciones sobre el fallo. Silva señaló que el tribunal resolvió el caso de manera unánime “por insuficiencia probatoria. "La terna de jueces, por unanimidad de votos, han emitido un fallo de no culpabilidad, es decir absolutorio, al exdirector del centro penitenciario conocido como La Tolva", informó.

Exasesor también fue absuelto

El vocero añadió que la decisión también benefició al exasesor Luis Rodríguez Alvarado, quien fue declarado inocente en los mismos delitos. "Ambos son declarados inocentes por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir”, explicó. No obstante, en el caso de Arita, el tribunal determinó responsabilidad penal por violación de los deberes de los funcionarios, al no haber reportado el ingreso de aproximadamente 445 mil lempiras al centro penal. “En el caso del señor José Rodimiro Arita, sí se ha encontrado su culpabilidad o responsabilidad penal por el delito de violación a los deberes de los funcionarios”, indicó Silva. Asimismo, el portavoz precisó las medidas derivadas del fallo: “Se les extenderá la carta de libertad y en el caso del señor José Rodimiro Arita, la excarcelación inmediata”, agregó.



Abogada queda presa

En el mismo proceso judicial, la tercera implicada, Diana Gisela Zelaya, fue encontrada culpable del delito de lavado de activos y continuará en prisión en PNFAS. Además, su audiencia de individualización de la pena fue programada para el próximo 4 de agosto. El caso se originó a raíz de la investigación por el presunto ingreso irregular de unos 445 mil lempiras al centro penal La Tolva, hecho que dio paso a las acciones penales concluidas con la reciente resolución judicial.

Capturado en 2023