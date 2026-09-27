En un inmueble incautado funcionan las oficinas del Congreso en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. El Congreso Nacional inauguró sus oficinas anexas en un inmueble incautado ubicado en la 11 avenida de la colonia Universidad, noroeste de San Pedro Sula. El objetivo con la nueva sede es acercar el trabajo legislativo a la población de la zona norte de Honduras y que no viajen hasta la capital hondureña para realizar un trámite. El local, donde antes funcionaba un edificio de apartamentos, fue remodelado y acondicionado por el Congreso Nacional para que los diputados de las cuatro bancadas puedan atender directamente a la población y fortalecer el vínculo entre el Poder Legislativo y el departamento.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, inauguró las oficinas acompañado por los diputados de Cortés, autoridades municipales, empresarios y alcaldes de distintos municipios del departamento. La nueva sede servirá para acercar el trabajo del Congreso Nacional a la población de Cortés y de otros lugares de la zona norte, así como facilitar la atención de ciudadanos, sectores productivos, autoridades municipales y organizaciones que requieran plantear sus necesidades y realizar gestiones ante los diputados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las instalaciones cuentan con espacios para las cuatro fuerzas políticas que representan a Cortés: el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y Libertad y Refundación (Libre). Zambrano destacó que la apertura de la sede representa una mayor cercanía con la población y, al mismo tiempo, una mayor responsabilidad para los diputados del departamento. “Lo que importa hoy es la voluntad política de los hombres y mujeres que integramos el Congreso Nacional, para que el Poder Legislativo se mueva a San Pedro Sula y esté en departamento”, afirmó. Zambrano explicó que esta presencia permitirá mantener un contacto más directo con los sectores de Cortés y abordar temas como empleo, seguridad jurídica, infraestructura, salud y seguridad ciudadana. También destacó el trabajo conjunto con los 12 alcaldes del departamento, quienes aseguraron que el Congreso Nacional está dispuesto a acompañar en la búsqueda de soluciones para sus municipios. Como parte de este proceso, Zambrano anunció que el Congreso Nacional prevé realizar sesiones periódicas en San Pedro Sula y otros municipios de Cortés.

Sesionarán en San Pedro Sula

Además, adelantó que se espera realizar una sesión en el departamento entre mediados y finales de noviembre, con una agenda construida a partir de las necesidades planteadas por los sectores locales. El diputado liberal Fernando Castro señaló que la nueva oficina permitirá atender directamente a ciudadanos, empresarios y alcaldes. “Ahora podemos atender acá a nuestra ciudadanía más cerca y no hacerlos ir hasta Tegucigalpa”, expresó. Rolando Contreras, diputado del Pinu-SD, calificó la apertura como un logro no solo para los diputados de Cortés, sino también para el país, al considerar que representa una iniciativa única en la historia política nacional. “Se podrán atender a los grupos más vulnerables de los 12 municipios de Cortés y es un respaldo del presidente del Congreso ​​​​hacia todos los partidos sin distingos de clases ni colores políticos”, indicó. El empresario sampedrano Samir Nassa, calificó como positiva la apertura de las oficinas del parlamento y mencionó que es una muestra de que el presidente del Poder Legislativo está enfocado en trabajar sin distinciones políticas. “Estamos con satisfacción que el gobierno ponga sus ojos en el departamento de Cortés y en San Pedro Sula una ciudad sinónimo de empuje y trabajo”, aseguró.