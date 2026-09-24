Embajador de Corea recorre colegio técnico municipal en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. "Estoy muy complacido de visitar San Pedro Sula donde también vive una importante comunidad coreana", dijo el embajador de la República de Corea en Honduras, Young-Kyu Park, tras ser recibido por autoridades municipales de la capital industrial. El embajador visitó la Municipalidad de San Pedro Sula y también recorrió las instalaciones del Centro de Capacitación Técnica Honduras-Corea. En un evento especial desarrollado en el Salón Consistorial de la Municipalidad de San Pedro Sula, el alcalde Roberto Contreras, junto con la vicealcaldesa Maritza Soto de Lara y varios regidores, recibieron al diplomático.

"Para nosotros, su visita es un gran honor, nos sentimos muy agradecidos", dijo Contreras. "Manejamos una relación muy estrecha a través de la educación técnica y estamos contentos de recibir esta importante visita que viene a apoyar mucho a los centros de capacitación técnica en esta ciudad", enfatizó el alcalde. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El alcalde anunció que Corea seguirá apostándole a la educación técnica pues hay fortalecimiento de los lazos de amistad que unen las naciones a través de la educación, el desarrollo y la cooperación.

Tras el recorrido, el embajador Young-Kyu Park expresó su agradecimiento a las autoridades municipales por la cálida bienvenida a San Pedro Sula. «Estoy muy complacido de visitar San Pedro Sula, que es el corazón de la industria de Honduras y donde también vive una importante comunidad coreana que forma parte de esta ciudad», manifestó el embajador. El embajador Young-Kyu Park escribió el Libro Histórico de Visitas Distinguidas de San Pedro Sula y, posteriormente, realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Capacitación Técnica Honduras-Corea. Durante la visita, tuvo la oportunidad de conocer los talleres de formación técnica en electricidad, dibujo técnico, refrigeración y soldadura. En el recorrido también participaron el ministro consejero de la Embajada de Corea en Honduras, Jung-hyun Cho, y el cónsul honorario de Corea en San Pedro Sula, José Martín Chicas. En noviembre de 2023, el Gobierno de la República de Corea donó más de 11 millones de lempiras en tecnología e insumos para fortalecer la labor del Centro de Capacitación Técnica Honduras-Corea.