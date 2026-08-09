Reformas electorales cambian reglas del CNE y las JRV en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional de Honduras recibirá esta semana un nuevo paquete de reformas a la Ley Electoral y la Ley Procesal Electoral, que plantea cambios en el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y en la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), sin incluir la segunda vuelta.

El proyecto será enviado al CNE para que emita un dictamen ilustrativo antes de que sea analizado por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional y posteriormente discutido por el pleno.

Antonio Rivera, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, explicó que se trata de una reforma que modifica varios artículos de la legislación electoral y que deberá cumplir con el proceso de consulta establecido por la ley.

Entre los cambios propuestos está establecer en dos consejeros propietarios el cuórum legal para que el CNE pueda sesionar. También se contemplan sanciones penales para los funcionarios que abandonen las sesiones sin una justificación válida.

El proyecto plantea además cambios en la integración de las JRV. La propuesta establece que los cargos de secretario y escrutador sean seleccionados mediante sorteo entre los votantes de cada centro, en lugar de responder directamente a las estructuras de los partidos políticos.

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Otro de los cambios contempla que la revisión de las actas con inconsistencias procesadas en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) quede en manos de representantes de la sociedad civil, sin participación de delegados de los partidos políticos.

Uno de los temas que quedó fuera de la propuesta es la segunda vuelta electoral. Rivera argumentó que actualmente no existen los consensos necesarios para aprobar el balotaje, debido a que se requieren 86 votos en el Congreso Nacional.

La exclusión de la segunda vuelta ha generado rechazo entre sectores de oposición. El diputado liberal Yuri Sabas sostuvo que Honduras necesita un mecanismo que permita elegir presidentes con un mayor respaldo popular y favorezca la construcción de acuerdos políticos.

Sabas también cuestionó que la discusión del balotaje sea abordada desde una perspectiva política y no estadística, y afirmó que varios diputados continuarán impulsando su incorporación a las reformas electorales.

El paquete será sometido a consultas con el CNE antes de llegar a la discusión y votación de los artículos en el pleno. Las reformas no requieren cambios constitucionales y entrarían en vigencia después de su publicación en el diario oficial La Gaceta.