Pastor evangélico muere en aparatoso accidente de tránsito en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Un pastor evangélico falleció trágicamente el lunes 22 de diciembre en un aparatoso accidente vehicular en el kilómetro 14 de la carretera que conduce de Tegucigalpa a Olancho. La víctima fue identificada como Marco Tulio Moncada, quien era pastor evangélico, de origen miskito. Se informó que se trasladaba desde el municipio de Talanga hacia la capital.

El hecho ocurrió cuando un automóvil tipo pickup y un vehículo turismo impactaron. Producto del choque, el turismo donde se transportaba el pastor quedó completamente destruido. Tras el choque, Moncada fue trasladado por equipos de emergencia al Hospital Escuela, pero pese a los esfuerzos médicos, falleció en horas de la tarde-noche debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La noticia ha causado consternación entre familiares, amigos y comunidades religiosas, especialmente en la Iglesia Morava Bethel de Ahuas.

Amigos y conocidos de Moncada escribieron en sus redes sociales: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de quien en vida fue el siervo Marco Tulio Moncada. Dios lo tenga en su Santa Gloria. Nuestro más sentido pésame a su familia".