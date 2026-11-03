Detienen a supuesto integrante de la MS-13 con presunta droga en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Un hombre señalado como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante un operativo ejecutado en la colonia Lempira, en San Pedro Sula, Cortés.
La captura se produjo durante trabajos de vigilancia y patrullaje realizados por efectivos del Sexto Batallón de la Policía Militar, en coordinación con la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANCC), como parte de las acciones para contrarrestar las actividades delictivas en la zona.
Durante la intervención, los uniformados encontraron en poder del sospechoso 96 envoltorios de plástico transparente que contenían pequeñas piedras de color blanco, cuya sustancia se presume que es crack.
Tras su detención, el individuo será puesto a disposición de la Fiscalía de turno, donde deberá responder por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas, en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.
Las autoridades militares indicaron que comenzarán a desarrollar operativos y coordinadas en distintos sectores del país, con el propósito de identificar acciones vinculadas con estructuras criminales y combatir la distribución de sustancias ilícitas.