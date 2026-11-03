Detienen a supuesto integrante de la MS-13 con presunta droga en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Un hombre señalado como supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) durante un operativo ejecutado en la colonia Lempira, en San Pedro Sula, Cortés.

La captura se produjo durante trabajos de vigilancia y patrullaje realizados por efectivos del Sexto Batallón de la Policía Militar, en coordinación con la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANCC), como parte de las acciones para contrarrestar las actividades delictivas en la zona.

Durante la intervención, los uniformados encontraron en poder del sospechoso 96 envoltorios de plástico transparente que contenían pequeñas piedras de color blanco, cuya sustancia se presume que es crack.