Hallan a un hombre muerto en unos potreros del barrio Edén, en Choluteca

Choluteca, Honduras. El hallazgo del cadáver de un hombre generó alarma entre los habitantes del barrio Edén, específicamente en el sector de Los Cocheros, en Choluteca.

Según los primeros informes, la víctima habría perdido la vida tras recibir varios impactos de arma de fuego. Posteriormente, su cuerpo fue abandonado en unos potreros de las invasiones de esa comunidad.

El comisionado Rivera, jefe de la Policía Nacional en la zona sur, informó que los residentes del sector escucharon varias detonaciones durante la noche anterior al hallazgo. De acuerdo con los testimonios recopilados por las autoridades, los disparos se habrían registrado alrededor de las 11:00 de la noche.