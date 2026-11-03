Hallan a un hombre muerto en unos potreros del barrio Edén, en Choluteca

Choluteca, Honduras. El hallazgo del cadáver de un hombre generó alarma entre los habitantes del barrio Edén, específicamente en el sector de Los Cocheros, en Choluteca.
Según los primeros informes, la víctima habría perdido la vida tras recibir varios impactos de arma de fuego. Posteriormente, su cuerpo fue abandonado en unos potreros de las invasiones de esa comunidad.
El comisionado Rivera, jefe de la Policía Nacional en la zona sur, informó que los residentes del sector escucharon varias detonaciones durante la noche anterior al hallazgo. De acuerdo con los testimonios recopilados por las autoridades, los disparos se habrían registrado alrededor de las 11:00 de la noche.
Fue hasta horas de la mañana cuando los pobladores notificaron al Sistema Nacional de Emergencias 911 sobre la presencia del cadáver. Tras recibir la alerta, agentes policiales se trasladaron al lugar para verificar la situación y acordonar la escena.
Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones correspondientes y continuar con los procedimientos legales.
El jefe policial detalló que el fallecido no portaba documentos personales, por lo que su identidad aún no había sido establecida.
Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar a la víctima, establecer el móvil del crimen y determinar quiénes estarían detrás de este hecho violento.